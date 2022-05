Kraljica razstavo cvetja obiskala s pomočjo električnega golf vozila

Kraljica Elizabeta II. je po nekajmesečni odsotnosti zopet v središču živahnega dogajanja v Londonu. Po tem, ko si je prejšnji teden ogledala razstavo konj in obiskala novo železniško progo, je sedaj obiskala tradicionalno razstavo cvetja v Chelseaju, ki se po dveh letih premora zaradi pandemije vrača s polno paro.

Čeprav ima 96-letna monarhinja še vedno nekaj težav z mobilnostjo, ji te niso preprečile uživanja v pisani naravi. Po vrtovih se je premikala kar s pomočjo luksuznega električnega golf vozila znamke Rolls-Royce, ki po poročanju medijev stane vrtoglavih 73.149 evrov. "Da bi kraljici omogočili več udobja, smo sprejeli nekatere ukrepe," so ob tem pojasnili v Buckinghamski palači. Monarhinja je vozilo za pomoč pri mobilnosti na javni prireditvi nazadnje uporabila pred slabim desetletjem.

Zdi se, da je kraljica po mesecih slabšega počutja zopet nared za opravljanje svojih dolžnosti, in to ravno v času, ko se v njeno čast pripravlja veliko slavje ob praznovanju platinastega jubileja. Na zvezdniško obarvanem praznovanju bodo oder med drugimi zavzeli Alicia Keys, Hans Zimmer, Rod Stewart, Duran Duran in igralka Julie Andrews, organizatorji pa obljubljajo tudi velik šov s 3D-projekcijo na pročelju palače.