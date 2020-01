Kraljica s Harryjevim in Meghaninim odstopom ni bila seznanjena

Po pisanju BBC se Harry in Meghan o zadevi nista predhodno posvetovala ne s princem Williamom , ne princem Charlesom in ne s kraljico Elizabeto .

Britanski dvor je pred kratkim podal uradno izjavo za javnost, v kateri je poudaril, da je zadeva precej kompleksna in zaenkrat še v fazi pogajanj: ''Razprave z vojvodo in vojvodinjo susekško so zaenkrat še v zgodnji fazi. Razumemo njuno željo po drugačnem pristopu, vendar gre pri tem za zapletena vprašanja, za kar pa je potreben čas.''

Spomnimo, Meghan in Harry sta na svojem uradnem Instagram profilu objavila sporočilo za javnost, v katerem sta zapisala:''Po več mesecih razmišljanj in razprav sva se odločila, da bova v letošnjem letu naredila prehod in v tej instituciji postopno oblikovala novo vlogo. Nameravava odstopiti s funkcije 'senior' (starejših) članov kraljeve družine in si prizadevati za finančno neodvisnost, obenem bova pa še naprej v celoti podpirala njeno veličanstvo Kraljico. Z vašo spodbudo, predvsem v zadnjih nekaj letih, se počutiva pripravljena na to spremembo. Zdaj nameravava uravnotežiti svoj čas med Združenim kraljestvom in Severno Ameriko, pri čemer bova še naprej spoštovala svojo dolžnost do kraljice, skupnosti in naših mecenov. Tovrstno geografsko ravnovesje nama bo omogočilo, da sina vzgojiva v duhu spoštovanja kraljeve tradicije, v katero se je rodil, hkrati pa bo naši družini omogočil, da se osredotoči na naslednje poglavje – vključno z začetkom naše nove dobrodelne entitete. Veseliva se nadaljnega obveščanja o podrobnostih našega naslednjega koraka, ob katerem bova še naprej tesno sodelovala z njenim veličanstvom Kraljico, waleškim princem, vojvodo cambriškim in vsemi relevantnimi strankami. Do takrat vas prosiva, da sprejmete najino najglobljo zahvalo za vašo nadaljno podporo. Vojvoda in vojvodinja susekška.''

Kaj točno pomeni Meghanin in Harryjev umik?

To zaenkrat še ni povsem znano, prav tako pa ni pojasnjeno, ali se bosta odrekla svojima kraljevima nazivoma. S svojim odstopom od opravljanja dolžnosti kot 'senior' člana kraljeve družina želita doseči predvsem finančno neodvisnost, kar pomeni, da ne bosta prejemala denarja iz kraljevega fonda. To jima hkrati omogoča svobodo do opravljanja katerega koli plačanega dela. Spomnimo, nedavno tega je v javnosti zaokrožila informacija, da sta kraljeva zakonca zaščitila svojo blagovno znamko Sussex, ki sta jo doslej natisnila na več stotinah različnih predmetov in pripomočkov – dobršen del dobička pa želita nameniti v dobrodelnost. Prav tako so se ob novici, da odstopata s svoje dosedanje kraljeve funkcije, pojavila namigovanja, da se utegne Meghan znova podati v igralske vode. To bi bilo namreč, ob njuni novi finančni neodvisnosti, teoretično povsem mogoče. Vprašanje seveda ostaja, kakšna bo končna odločitev kraljevega dvora.

Mešani odzivi javnosti

Medtem, ko imata Harry in Meghan precejšnje število privržencev in podpornikov, pa ne manjka niti takšnih, ki menijo, da sta s svojimi dosedanjimi potezami večkrat zamajala temelje kraljevega protokola in ogrozila ugled kraljeve družine. Znana televizijska osebnost Piers Morgan je eden tistih, ki svojega vihanja nosu nad Harryjevo soprogo niti najmanj ne skriva. Tako je, denimo, pred časom dejal, da je že skrajni čas, da se Harry in Meghan odločita, ali želita biti javni oziroma zasebni osebi. Ob tem se je še posebej obregnil ob Meghan in dejal, naj se vrne v Ameriko, če si že toliko želi zasebnega življenja. Ob novici, da kraljeva zakonca odstopata od opravljanja kraljevih dolžnosti, je na svojem uradnem Twitter profilu delil zapis: ''Ljudje pogosto rečejo, da sem do Meghan pretirano kritičen – a zavrgla je svojo družino, svojega očeta, večino svojih starih prijateljev, zdaj pa želi tudi Harryja ločiti od Williama in njegove kraljeve družine.''