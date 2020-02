Kraljica s subtilno gesto izkazala podporo Harryju in Meghan

Kraljica je sicer kmalu po Harryjevem in Meghaninem obvestilu, v katerem sta sporočila, da se odpovedujeta svojemu nazivu in vsem finančnim bonitetam povedala, da razume njuno željo po finančni neodvisnosti in drugačnem življenjskem slogu. ''Moja družina se je konstruktivno pogovarjala o prihodnosti mojega vnuka in njegove družine. Jaz in moja družina popolnoma podpiramo Harryjevo in Meghanino željo, da si ustvarita novo življenje. Čeprav bi nam bilo ljubše, če bi ostala polno zaposlena člana kraljeve družine, spoštujemo in razumemo njuno potrebo po večji neodvisnosti, ob kateri pa še vedno ostajata cenjena člana moje družine,''je dejala v izjavi za javnost. Nedavno so v medijih zaokrožile novice, da bosta princ Harry in Meghan Markle v Kanadi morda pod še večjim drobnogledom javnosti, kot sta bila v času bivanja v Veliki Britaniji. Kraljeva družina s princem Williamomin princem Charlesom na čelu naj bi, po pisanju tujih medijev, Harryju in njegovi družini nudila možnost brezpogojne selitve nazaj na kraljevi dvor, če bi pritiski javnosti postali prehudi.