Kraljica se zahvaljuje za prijaznost po smrti princa Filipa

"Na današnji dan, na svoj 95. rojstni dan, sem prejela veliko sporočil, lepih želja, in za to sem zelo hvaležna. Medtem ko smo kot družina v obdobju velike žalosti, nas tolaži, da smo prejeli toliko sporočil ob smrti mojega moža. Ta so prispela iz Velike Britanije, držav Commonwealtha in z vsega sveta. Z družino bi se vam radi zahvalili za vso podporo in prijaznost, ki ste nam jo izkazali v zadnjih dneh. Globoko ste nas ganili in še naprej se bomo spominjali princa Filipa, ki je imel neverjeten vpliv na nešteto ljudi skozi svoje življenje," je v uradnem sporočilu ob svojem 95. rojstnem dnevu zapisala kraljica Elizabeta, ki se je ob koncu sporočila podpisala kot 'Elizabet R.'.

Na njen rojstni dan je dvor na Instagramu objavil fotografijo iz lanskega februarja, ko je kraljica obiskala sedež obveščevalne službe MI5. "Danes je kraljičin 95. rojstni dan. Kraljica se je rodila 21. aprila 1926 ob 2.40 zjutraj na ulici Burton, številka 17, v Londonu. Je prvi otrok yorškega vojvode in vojvodinje, ki sta kasneje postala kralj in kraljica. To leto njena veličastnost ostaja v gradu Windsor v času žalovanja po smrti njenega moža, vojvode Edinburškega."