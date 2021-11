Kraljica se zaradi poškodbe hrbta ne bo udeležila spominske maše

Kraljica Elizabeta II bo morala zaradi zvina hrbtenice preskočiti spominsko mašo v Londonu, kjer se bodo poklonili padlim v vojnih spopadih. Po lanskem spominu, ki ga je močno zaznamovala pandemija, bodo na letošnji slovesnosti zopet prisotni veterani in pripadniki drugih pomembnih institucij. Z dvora so sporočili, da je kraljica zelo razočarana, da se dogodka ne bo morala udeležiti ter da je odločitev sprejela zadnji hip. V njenem imenu se bo maše udeležil princ Charles.

Z angleškega dvora so sporočili, da si je kraljica Elizabeta, kljub predhodnemu naznanilu, da se bo dogodka udeležila, sedaj zadnji hip premislila. Zaradi težav s hrbtenico je 95-letna vladarka z velikim razočaranjem sprejela odločitev, da bo čas raje namenila okrevanju. Z dvora so sporočili še, da jo bo na spominski slovesnosti nadomeščal sin Charles in v njenem imenu položil venec.

icon-expand Kraljica je zelo razočarana, da se slovesnosti ne bo udeležila. FOTO: AP

Kraljičina odločitev naj ne bi bila povezana z nasvetom zdravnika, ki ji je pred časom svetoval, naj si več časa vzame za počitek. Spomnimo, pred slabim mesecem je kraljica morala zaradi preiskav noč preživeti v bolnišnici. "Zdravniki so ji svetovali, naj nekaj dni počiva, obiskati pa je morala bolnišnico, kjer so opravili nekaj preventivnih preiskav. Kraljica je že doma in se počuti dobro," so takrat na dvoru zapisali v izjavi za javnost.