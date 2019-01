Kraljica tverkanja dala košarico mlademu Beckhamu

19-letni Brooklyn Beckham je lani maja spoznal 29-letno ameriško plesalko in pevko Lexy Panterro. Skupaj sta preživela nekaj lepih mesecev, nato pa je v medije prišla novica, da je ljubezni konec. Kaj je bil vzrok razhoda, nekdanja zaljubljenca nista želela komentirati.

Zdaj pa se je oglasila pevka in pojasnila, kaj se je dogajalo. "Odkorakala sem stran. Bilo je razmerje na daljavo in to zame ni delovalo. Brooklyn je res mlad in hitro mi je postalo jasno, da to ne bo delovalo."

Ko mu je dala košarico, je Brooklyn želel zvezo obnoviti, a Lexy je bila odločna: "Popolnoma nobene možnosti ni, da ga vzamem nazaj. Poskušal se je pogovoriti, ampak sem ga ignorirala." Očitno je mladenič razumel namig, kajti zdaj se videva z manekenko Hano Cross.

Lexy je pozornost javnosti dobila, ko je objavila posnetke tverkanja na ulici, kmalu pa so ji nadeli naziv kraljica tverkanja.