Kraljica vnuku prepovedala uporabo besede 'kraljevi' v promocijske namene

Kraljica Elizabeta II. je sprejela še eno pomembno odločitev glede ločitve njenega vnuka Harryja in Meghan Markle od kraljevega dvora. Če želita več finančne svobode in življenje med Veliko Britanijo in Kanado, potem ne smeta več uporabljati znamke 'Sussex Royal'.

Potem ko je kraljica Elizabeta II.uslišala želje vnuka Harryja in njegove soproge Meghan Markle, so v prehodnem obdobju sprejeli še eno pomembno odločitev. Kraljica je odločila, da bosta zakonca prenehala uporabljati blagovno znamko 'Sussex Royal', ki sta jo uporabljala v promocijske namene. Njuna želja po večji neodvisnosti od dvora ter delni selitvi v Kanado ima precej korenitih posledic, ki bodo vplivale na njuno življenje. Meghan in Harry ne smeta več uporabljati imena znamke 'Sussex Royal'. FOTO: Profimedia Glede uporabe imena blagovne znamke je pred dnevi poročal žeDaily mailu, kjer so zapisali, da je vir blizu kraljeve družine dejal: "Razprave še vedno potekajo. V procesu prehoda vojvode in vojvodinje Sussekške v njuno novo poglavje že potekajo načrtovanja in razprave glede njune nove neprofitne organizacije. Podrobnosti bodo pravočasno objavljene." Kraljeva zakonca bosta morala spremeniti ime svoje spletne strani. FOTO: Profimedia Harry in Meghan sta na podlagi blagovne znamke zasnovala spletno stran, ki je bila nadgradnja njunega profila na Instagramu. Pod imenom 'Sussex Royal' sta želela prodajati izdelke, vključno z oblačili, pisarniškim materialom, knjigami in učnim gradivom. Tako bosta morala preimenovati svojo spletno stran in poiskati nov način trženja. Pred kratkim smo poročali, da bosta še naprej lahko uporabljala naziva vojvoda in vojvodinja Susseška, vendar nič več "njegova/njena kraljeva visokost". Harry, ki se je rodil kot princ, bo sicer še naprej ostal princ Harry. Prav tako ne bosta več upravičena do denarja, ki ga prejemajo kraljevi člani, hkrati pa bosta morala vrniti 2,4 milijona funtov (2,82 milijona evrov) davkoplačevalskega denarja, ki sta ga porabila za obnovo svojega doma Frogmore Cottage v Berkshiru.