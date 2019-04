Kraljica zaradi kraljevega nakita Meghan udarila po prstih

Očitno je Meghan Markle znova dregnila v osje gnezdo. Bojda naj bi si zaželela nositi verižico iz zasebne kraljeve zbirke in kraljica je bila odločna, da do tega ne bo prišlo. Če je do zdaj zelo svobodno izbirala nakit, je zdaj tega konec, kajti kraljica je stroga – hierarhija se mora ohraniti.

Meghan s kraljevo tiaro na svoji poroki. FOTO: Profimedia Britanska kraljeva družina se ponaša tudi z zelo veliko zasebno kraljevo zakladnico, v kateri je kar nekaj dragocenih kosov nakita. Večinoma so v lasti Velike Britanije, nekaj kosov nakita pa je tudi v lasti kraljice in občasno jih posodi ostalim članicam kraljeve družine. Tako je njen nakit nosila princesa Diana, pa vojvodinjaKate kot tudi najnovejša članica Meghan Markle. Očitno pa kraljici ni všeč, na kakšen način si Meghan zaželi določen kos nakita. Vir blizu kraljeve družine je namreč medijem zaupal, da si je Meghan zaželela določenega kosa in Harry je dejal, da ga bo dobila. Toda kraljica je hitro dvignila roko in rekla ne. "Po dvoru se govori, da je kar nekaj kosov, ki jih je nosila Kate, toda Meghan jih ne bo smela," je še dodal. "Kate velja za bodočo kraljico. Meghan pa se bo mogla vedno prikloniti ... Vedno bo član družine, ki je v ozadju, čeprav je priljubljena," pa je medijem dejal pisatelj Andrew Morton, avtor življenjepisov, tudi življenjepisa o princesi Diani. S tem pa ima težave tudi Harry, ki želi, da bi Meghan obravnavali enako kot Kate. A vseeno je do zdaj Meghan vseeno lahko nosila nekaj ikončnih kosov nakita, za poroko je tako nosila diamantno tiaro, ki je bila v lasti kraljice Mary, na roke pa si je nadela prstan, ki ga je nekoč nosila tudi Diana. Tudi ko je obiskala Avstralijo, si je izposodila uhane, ki jih je imela pokojna princesa. FOTO: Profimedia