Kraljičin nekdanji butler v zaporu zaradi spolnega nadlegovanja

57-letni Andrew Lightwood, nekdanji butler britanske kraljice Elizabete, je bil po poročanju tujih medijev zaradi spolnega nadegovanja mladoletnega dečka obsojen na 28 mesecev zaporne kazni. Lightwooda, ki je delal tudi v samostanu, je do sedaj spremljala podoba moralne osebe in spoštljivega člana britanske družbe. Na sodni obravnavi v Cardiffu je obtoženi dejal, da njegova podoba skriva temne plati in priznal, da se je v prisotnosti mladoletnega dečka samozadovoljeval in ga nadlegoval z dotikanjem po njegovih intimnih predelih. Dodal je, da se je prestopek zgodil letos v Bridgendu.

Deček je po pretresljivem dogodku mami zaupal, kaj se je zgodilo, ta pa je nemudoma poklicala policijo. V izjavi za javnost je dejala: ''Sin ima težave s spanjem – nikakor ne more zaspati, hitro postane jezen in nejevoljen, pomoč je moral poiskati pri terapevtu ... To, kar mu je naredil ta človek, ga bo spremljalo celo življenje.''