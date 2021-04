Kraljičin prvi javni nastop po smrti princa Filipa

Udeleženci virtualnega dogodka so lahko britansko monarhinjo videli na svoji zaslonih, medtem ko se je pogovarjala z veleposlanico Latvije, Ivito Burmistre, in veleposlanico Slonokoščene obale, Saro Affoue. Kraljica je bila v obleki z rožnatim vzorcem in biserno ogrlico videti nasmejana.