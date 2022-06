Kraljičina zlata kočija po dveh desetletjih zopet v javnosti.

Vozilo krasijo slike rimskih bogov in boginj, ki predstavljajo človeške spretnosti, vključno z umetnostjo, znanostjo, vrlino in varnostjo. Na strehi je pozlačena rezbarija britanske cesarske krone, ki jo držijo trije putti ali kerubi, ki predstavljajo Anglijo, Škotsko in Irsko, medtem ko osrednji del kočije krasijo zlate palme.

Zlata kočija bo del nedeljskega sprevoda po londonskih ulicah, kjer bo sedem metrov dolgo in dobre tri metre visoko kraljičino vozilo občudovalo na tisoče obiskovalcev. Na oknih kočije bo vse prisotne s pomočjo posebne projekcije zopet pozdravila 27-letna sveže okronana kraljica, ki je na prestol sedla 2. junija 1953.