Kralju Karlu med zdravljenjem prostate diagnosticirali raka

Kralju Karlu so zdravniki diagnosticirali raka. 75-letni monarh, ki se je pred slabim tednom dni vrnil iz zasebne klinike v Londonu, kjer se je zdravil zaradi povečane prostate, se že sooča z novo zdravstveno težavo. Tako so sporočili iz Buckinghamske palače, iz katere je prišla tudi novica, da je kralj že začel z zdravljenjem.

"Med kraljevim nedavnim bolnišničnim posegom zaradi benignega povečanja prostate je bilo opaženih nekaj nepravilnosti, ki so vzbujale skrb. Poznejši diagnostični testi so odkrili obliko raka. Njegovo veličanstvo je danes začelo urnik rednih zdravljenj, v tem času pa so mu zdravniki svetovali, naj odloži javne dolžnosti. V tem obdobju bo njegovo veličanstvo še naprej opravljalo državne posle in uradno dokumentacijo kot običajno," so zapisali v izjavi za javnosti.

Obenem so podali tudi kraljevo zahvalo zdravniškemu osebju za njihovo hitro posredovanje, ki je bilo omogočeno zaradi njegovega nedavnega bolnišničnega posega. "Še vedno je zelo pozitiven glede svojega zdravljenja in se veseli vrnitve k polnim javnim dolžnostim," so zapisali in dodali, da se je Karel svojo diagnozo odločil deliti z javnostjo, da ne bi prišlo do raznih špekulacij. "Želi si tudi, da bi to pomagalo razumeti vse tiste, ki jih je prizadel rak," je še zapisano.

Po poročanju tujih medijev je kralj svoja sinova, princa Williama in princa Harryja, o diagnozi obvestil sam, nobeden od njiju pa očetovega zdravstvenega stanja še ni komentiral. Kako bo to vplivalo na njegova sinova, ni znano, prav danes pa je palača sporočila, da se bo starejši od bratov še ta teden vrnil k svojim dolžnostim. Danes namreč mineva tudi teden dni, odkar se je iz bolnišnice poleg očeta vrnila tudi njegova žena, princesa Catherine. Monarh je o svojem stanju osebno obvestil tudi svoje brate in sestre, princeso Anne, princa Andrewa in princa Edwarda.