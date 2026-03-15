Kreativno in unikatno - dirkaške steze F1 na diamantni verižici

Diamantna ogrlica, na kateri je upodobljenih vseh 22 oziroma najverjetneje vseh 24 dirkaških stez formule 1, je prava senzacija. Gre za unikaten in kreativni nakit, ki ga je svetu predstavilo dekle enega od dirkačev Sarah St. John.

Partnerica Liama Lawsona, dirkača ekipe Racing Bulls, je na družbenih omrežjih objavila fotografijo omenjene verižice. "Počutila sem se kot princesa," je zapisala manekenka in se zahvalila ekipi, ki je poskrbela tako za njeno stilsko podobo kot tudi za profesionalne fotografije.

Na verižici je upodobljenih vseh 24 stez, na katerih bi morali dirkači letos dirkati, a sta dirki za VN Bahrajna in Savdske Arabije zaradi vojne še pod vprašanjem.

Ogrlico je zvezdnica nosila na rdeči preprogi ob uradni otvoritvi nove sezone formule 1. Dogodek imenovan Glamour on the Grid je letni dogodek, ki poteka pred Veliko nagrado Avstralije v Melbournu, dan pred prvo dirko. Združuje navdušenje nad motošportom z visoko modo, kulturo slavnih in luksuznimi blagovnimi znamkami, pogosto pa ga primerjajo z avstralsko različico Met Gala.

