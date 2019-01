Krepko okajeni Willis po zabavi potreboval pomoč dveh varnostnikov

Celo do te mere, da je potreboval pomoč kar dveh varnostnikov: eden ga je z roko krepko držal pod pazduho, da je varno naredil nekaj korakov po stopnicah do avtomobila, kjer ga je kajpak čakal osebni voznik.

Po tako dobrem "žuru", na katerega nakazujejo najnovejše paparaci fotografije 63-letnega igralca Brucea Willisa , ko je zapuščal londonski bar Annabel’s, je imel zvezdnik naslednji dan najbrž močan glavobol. Zdi se, da je legendarni Bruno, zvezdnik filmov Umri pokončno, Šesti čut, Peti element in številnih drugih, prekršil vsa znana pravila, saj se je zabaval na delovni dan. A očitno se je imel zares "svetovno".

Ker je tudi Willis samo človek, je najbrž vsakemu, ki vidi pričujoče fotografije, jasno, za kaj gre in je že bil kdaj v podobni situaciji. Bruce je očitno tudi izgubil kravato, ki mu jo je prinesel drugi varnostnik, srajco pa je si je odpel skoraj do popka. V avtu je bil takoj videti precej utrujen, čeprav seveda obstaja možnost, da je raje zamižal zaradi bliskavic fotoaparatov.

Willis je sicer poročen s 40-letno Emmo Heming, ki je bila rojena na Malti, s katero imata dve hčerki, 4-letno Evelyn Penn Willisin 6-letnoMabel Ray Willis. Iz zakona z Demi Moore, s katero je bil skupaj med leti 1987 in 2000, pa ima 30-letno Rumer, 27-letnoScoutin 24-letno Tallulah.