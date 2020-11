'Krešo' iz serije Šverc komerc z ženo dobil drugega otroka

Momčilo pa je takrat povedal, da je za družino za kratek čas prekršil pravila samoizolacije: "Ko se je zatreslo, sem bil pri prijatelju Marku v samoizolaciji in že nekaj dni nisem bil doma s svojo ženo in otroci. Ostal sem miren, a sem si vseeno hitro nadel rokavice in masko, se usedel v avto in se odpeljal do njih. Naše stanovanje je precej uničeno. Dekleta so zdaj za enkrat na drugem naslovu, dokler strokovnjaki ne ocenijo situacije, ki je nastala in dokler ne ocenijo, ali se lahko tja sploh vrnejo. Bilo je zelo težko, saj jih nisem spel poljubiti in objeti. Celotna situacija je bila zelo neverjetna, sploh ker nisem mogel biti s svojimi dekleti, takrat, ko so me najbolj potrebovale," je povedal Momčilo nekaj dni po potresu, ki je Zagreb prizadel marca. Takrat je dodal, da so z družino vzpostavili stroga pravila glede koronavirusa: "Trudimo se, da ne bi eden drugega ogrožali s svojimi dejanji, da se ne bi po neumnosti okužili."