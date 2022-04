Kris Jenner: Blac Chyna je nekoč grozila, da bo ubila Kylie

V sodnem procesu, v katerem Blac Chyna od družine Kardashian zahteva večmilijonsko poravnavo, je že teden dni v polnem teku, nedavno pričanje Kris Jenner pa je poskrbelo, da najbolj slavna ameriška družina zopet polni naslovnice tujih medijev. 66-letna 'mamadžerka' je namreč sodišču zatrdila, da je Blac Chyna nekoč zagrozila, da bo ubila najmlajšo članico družine, Kylie Jenner.

V sojenju, na katerem na nasprotnih bregovih stojita družina Kardashian in bivša svakinja slavnih sester, Blac Chyna, je prišlo do novega preobrata. Po tem, ko je bivša partnerica brata slavnih sester družino tožila zaradi vpletanja v njene posle in omadeževanja njenega imena ter pri tem zagotovila, da tega ne počne zaradi medijske pozornosti, ji družina sedaj s polno močjo vrača udarce. Zadnji prihaja s strani 66-letne 'mamadžerke' Kris Jenner, ki je med zaslišanjem razkrila, da je je Blac Chyna nekoč zagrozila, da bo ubila najmlajšo članico družine, Kylie Jenner.

"Seveda nas je zaradi tega skrbelo, a smo želeli zadevo obdržati v družini."

Neljub dogodek naj bi se zgodil že pred leti, ko je Kylie pričela romantično zvezo z bivšim partnerjem in očetom Chyninega otroka, raperjem Tygo. Ob tem je dodala, da je tej specifični grožnji sledilo še več groženj, ki so bile neposredno namenjene raperju. "Seveda nas (družino Kardashian, op. a.) je zaradi tega skrbelo, a smo želeli zadevo obdržati v družini," je 66-letnica dejala porotnikom in dodala, da je vse skrbelo predvsem za Tygo. Chyna je tekom svojega pričanja predstavila drugo plat zgodbe. Pojasnila je, da se je Kylie v razmerje z raperjem zapletla, ko je bil ta uradno še zaseden. Spomnimo, Chyna in Tyga sta bila v razmerju med letoma 2011 in 2014, Kylie in Tyga pa med letoma 2014 in 2017. Ravno v tem času se je Chyna nato zapletla v razmerje s Kylinim polbratom Robom Kardashianom, s katerim sta nato leta 2016 pozdravila hčerko Dream Kardashian.

Kylie Jenner in Blac Chyna sta leta 2016 svet skušali prepričati, da sta bili od nekdaj v dobrih odnosih.

"Na to (zvezo Chyne in Roba, op. a.) nisem imela velikega odziva," je priznala Kris in pojasnila, da je v svoji družini, ki je zaslovela s pomočjo resničnostnega šova, navajena na dramatične situacije. "Želim si le, da bi bil moj sin srečen, zato sem jima privoščila zmago," je še dejala Kris, ki je po mnenju Chyne skupaj s hčerkami Kim in Khloé Kardashian ter Kylie odgovorna za ukinitev resničnostnega šova Rob&Chyna. "Ko je (družina Kardashian, op. a.) poskrbela za ukinitev mojega šova, ki je takrat kraljeval na vrhu lestvice ogledov, s tem ni škodila samo meni, ampak tudi mojima otrokoma," je prepričana Chyna, ki od družine zato zahteva 93 milijonov evrov povračila škode. Da v družinskem sporu, ki je privedel do razhoda, ni povsem nedolžna, je priznala tudi Chyna sama, ko je tekom pričanja razkrila, da je nekoč na "igriv način" okoli Robovega vratu ovila polnilec za telefon, medtem ko je med nekim drugim jeznim izpadom uničila televizijski zaslon, pri čemer po njenih besedah ni prišlo do fizičnega obračuna s takratnim partnerjem.