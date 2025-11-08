Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Kris Jenner bo 70. rojstni dan praznovala v Bezosovi vili s tematsko zabavo

Los Angeles, 08. 11. 2025 15.25 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Kris Jenner, zvezdnica resničnostnega šova o družini Kardashian-Jenner, je pred dnevi dopolnila 70 let, kot se za zvezdnico njenega kova spodobi, pa bo praznovala z veliko luksuzno zabavo, ki jo organizirajo njeni slavni otroci. Kot poročajo ameriški mediji, se bo izbrana družba zabavala ves vikend, lokacija pa je Bezosova ogromna vila na Beverly Hillsu.

Kris Jenner bo v 70. leta stopila z veliko zabavo, ki jo organizirajo njeni slavni otroci. Kot je za Page Six razkril vir blizu družine, naj bi praznovali v slogu Jamesa Bonda, na to idejo pa naj bi prišli zaradi njegovega gesla 007, ki se povezuje z zvezdničinimi pravkar dopolnjenimi leti.

Kris Jenner bo 70. rojstni dan praznovala v vili Jeffa Bezosa.
Kris Jenner bo 70. rojstni dan praznovala v vili Jeffa Bezosa. FOTO: Profimedia

Ulični fotografi so že nekaj dni pred praznovanjem na lokaciji opazili osebje, ki je že pripravljalo milijarderjevo nepremičnino, med njimi pa so bili aranžerji ter gostinsko osebje, ki bo poskrbelo za vrhunsko kulinariko.

Kris je tudi v 60. leta vstopila z veliko zabavo, katere tema je bila Veliki Gatsby, zanjo pa naj bi odštela približno dva milijona evrov. Takrat so bili med povabljenimi številni zvezdniški obrazi, med njimi Will in Jada Pinkett Smith, modni oblikovalec Riccardo Tisci, Chrissy Teigen in John Legend, Boy George, Melanie Griffith, Olivier Rousteing, Lisa Rinna in nekdanji zet Kanye West.

kris jenner jeff bezos praznovanje vila 70. rojstni dan
Naslednji članek

Andrew po škandalih tudi uradno brez statusa princa

SORODNI ČLANKI

Kim Kardashian ali Kris Jenner? 'Izgledata kot dvojčici'

69-letna Kris Jenner iskreno o dvigu obraza: Želim biti najboljša verzija sebe

Oboževalci nad Kris Jenner: 'Ali ima na fotografiji šest prstov?'

Kris Jenner 'kopirala' hčerko: Kim, moja inspiracija si

Kris Jenner čustvena zaradi maminega zdravja: Spopada se z veliko težavami

Kris Jenner razkrila, da si bo zaradi tumorja dala odstraniti jajčnike

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330