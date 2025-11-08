Kris Jenner bo 70. rojstni dan praznovala v Bezosovi vili s tematsko zabavo

Kris Jenner, zvezdnica resničnostnega šova o družini Kardashian-Jenner, je pred dnevi dopolnila 70 let, kot se za zvezdnico njenega kova spodobi, pa bo praznovala z veliko luksuzno zabavo, ki jo organizirajo njeni slavni otroci. Kot poročajo ameriški mediji, se bo izbrana družba zabavala ves vikend, lokacija pa je Bezosova ogromna vila na Beverly Hillsu.

Kris Jenner bo v 70. leta stopila z veliko zabavo, ki jo organizirajo njeni slavni otroci. Kot je za Page Six razkril vir blizu družine, naj bi praznovali v slogu Jamesa Bonda, na to idejo pa naj bi prišli zaradi njegovega gesla 007, ki se povezuje z zvezdničinimi pravkar dopolnjenimi leti.

Kris Jenner bo 70. rojstni dan praznovala v vili Jeffa Bezosa. FOTO: Profimedia icon-expand

Ulični fotografi so že nekaj dni pred praznovanjem na lokaciji opazili osebje, ki je že pripravljalo milijarderjevo nepremičnino, med njimi pa so bili aranžerji ter gostinsko osebje, ki bo poskrbelo za vrhunsko kulinariko.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia



Na praznovanje Kris Jenner se pripravljajo že več dni. icon-picture-layer-2 1 / 3