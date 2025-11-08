Kris Jenner bo 70. rojstni dan praznovala v Bezosovi vili s tematsko zabavo

Kris Jenner bo v 70. leta stopila z veliko zabavo, ki jo organizirajo njeni slavni otroci. Kot je za Page Six razkril vir blizu družine, naj bi praznovali v slogu Jamesa Bonda, na to idejo pa naj bi prišli zaradi njegovega gesla 007, ki se povezuje z zvezdničinimi pravkar dopolnjenimi leti.
Ulični fotografi so že nekaj dni pred praznovanjem na lokaciji opazili osebje, ki je že pripravljalo milijarderjevo nepremičnino, med njimi pa so bili aranžerji ter gostinsko osebje, ki bo poskrbelo za vrhunsko kulinariko.
Kris je tudi v 60. leta vstopila z veliko zabavo, katere tema je bila Veliki Gatsby, zanjo pa naj bi odštela približno dva milijona evrov. Takrat so bili med povabljenimi številni zvezdniški obrazi, med njimi Will in Jada Pinkett Smith, modni oblikovalec Riccardo Tisci, Chrissy Teigen in John Legend, Boy George, Melanie Griffith, Olivier Rousteing, Lisa Rinna in nekdanji zet Kanye West.
