Kris Jenner čustvena zaradi maminega zdravja: Spopada se z veliko težavami

Kris Jenner je v resničnostni oddaji dejala, da jo zelo skrbi zdravje njene matere MJ . "Vem, da se moja mama trenutno spopada z veliko težavami, saj je stara 90 let in šibka. Odkar je umrla moja sestra, je zelo žalostna, kot smo bili vsi, in vem, da ji moram stati ob strani," je dejala.

Zvezdnica je še posebej čustvena postala po klicu z materjo. V njem je MJ namreč razkrila, da zaradi bolečin že dva dneva ni mogla v kuhinjo. Ko je frizerka Kris vprašala, ali je v redu, so se ji ulile solze. "V življenju prideš do točke, ko ne moreš več biti sam. Zaradi tega sem žalostna. Nikoli ne veš, kdaj boš dobil takšen klic, in nikoli ne veš, kdaj te bo kdo potreboval. Zato moram ločiti svoja čustva in občutke ter nato skočiti k mami in pogledati, kaj se dogaja," je še dejala.