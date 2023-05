'Kris Jenner je na tej točki bolj podobna Lizi Minelli kot sebi'

Družina Kardashian – Jenner se je po krajšem odmoru zopet vrnila na male zaslone, natančneje na tujo pretočno platformo, kjer je izdala tretjo sezono resničnostnega šova The Kardashians. Ob izidu nove sezone so gledalci opazili, da je mamadžerka Kris Jenner videti nekoliko drugače.

Izsek epizode, v katerem se Jennerjeva pogovarja s hčerko Kim Kardashian, je zaokrožil po TikToku, v komentarjih pa so se zvrstili komentarji na račun spremembe v videzu. "Kris je na tej točki bolj podobna Lizi ali pa Michaelu Jacksonu," je zapisal eden od uporabnikov, medtem ko se je drugi pošalil, da je 67-letnica podobna vsem, samo sebi ne. "Kris je videti celo kot Caitlyn," je zapisal spet drugi uporabnik in se navezal na Caitlyn Jenner, nekoč Brucea Jennerja in nekdanjega soproga Kris Jenner.

"Kaj se je zgodilo z njenim obrazom," so se spraševali gledalci. "Ali so nekoga najeli, da igra Kris? Slišim namreč njen glas, ampak vidim je pa ne." Gledalci so se ob tem strinjali, da so ustvarjalci serije vse članice klana s pomočjo osebnih učinkov prikazali mlajše in vitkejše. "Vsekakor so morali uporabiti nekakšen urejevalnik. Ni možno, da so njihovi obrazi tudi v resnici videti tako."

Družina je bila sicer že velikokrat obtožena prekomerne uporabe orodij, kot so Photoshop in drugi urejevalniki fotografij in videoposnetkov. O težko dosegljivih lepotnih standardih, ki jih v veliki meri postavljajo prav sestre Kardashian – Jenner, bo govora prav v novi sezoni. V napovedniku serije je namreč moč slišati izjavo Kylie Jenner, ki sestre opozori, da morajo biti pazljive pri tem, kaj sporočajo množicam s svojim videzom.