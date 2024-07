Kris Jenner je napovedala: 'Morda se bom poročila pri 70 letih'

Kris Jenner še ne hiti proti oltarju, vendar pa te možnosti v prihodnosti ne izključuje. Med novo epizodo resničnostnega šova The Kardashians se je zvezdnica srečala s svojima prijateljicama Faye Resnick in Kathy Hilton , kjer jima je povedala o svojem prihajajočem posegu, histerektomiji. Po tem, ko je 68-letnica pojasnila situacijo in postala čustvena zaradi izgube jajčnikov, je Kathy priznala, da ni pričakovala, da bo od svoje prijateljice slišala žalostno novico. "Mislila sem, da mi boš povedal, da se boš poročila!" je rekla zvezdnici, ki je z Coreyjem Gamblom v zvezi že od leta 2014. Kris se je zasmejal in dejala: "Ne bom se še poročilo, vsaj ne še to sekundo!"

Kathy se je nato pošalila: "Mislila sem, da boš rekla jutri ob šestih zjutraj bodite pripravljene, kar bi bilo totalno prezgodaj zame ...'" Kris je na to dodala, da sta obe zagotovo lahko njeni družici, ko se bo poročila in napovedala, da bo to storila morda pri 70 letih.

V začetku leta 2021 je Kris v intervjuju za WSJ spregovoril o Coreyju. "On je najboljši fant in je preprosto neverjeten podporni steber zame in res mi daje veliko moči. Rad ima moje otroke in mojo mamo, oni pa njega," je povedala. Julija 2022 je delila podobne občutke in med praznovanjem osebne blagovne znamke povedala za revijo People, da ji je Corey močno pomaga na karierni poti. "Mislim, da je Corey super. On je neverjeten fant," je rekla in dodala: "Resnično me podpira je zelo prisoten. Zelo dobro pozna veliko stvari, na katerih delam, in resnično mi pomaga, da poskušam razmisliti o nekaterih odločitvah, ki jih sprejemam. Res mi je všeč njegov pogled na stvari."