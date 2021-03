Kris Jenner je prekinila molk o hčerini ločitvi

Kris Jenner je v pogovorni oddaji The Kyle & Jackie O Show dejala: "Mislim, da bo vedno težko, še posebej ker je vpletenih toliko otrok. Dobra stran naše družine je, da si vedno stojimo ob strani, se podpiramo in se imamo zelo zelo radi. Vse, kar si želim, je, da bi bila ta otroka srečna. In želim si, da bi bili otroci srečni. To je cilj."

West in Kardashianovaima sicer štiri otroke: dve hčeri – 7-letno North in 3-letno Chicago, in dva sinova – 5-letnega Sainta in 1-letnega Psalma. Koga natančno je imela Jennerjeva v mislih, ko je omenila dva otroka, ni jasno. Splošno mnenje je, da je govorila o hčeri in možu, saj ni znano, da bi kateremu od vnukov posvečala več pozornosti.