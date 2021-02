Kris Jenner kmalu z lastno kozmetično znamko

Resničnostna zvezdnica, mama in hkrati menedžerka uspešnih deklet iz klana Kardashian-Jenner se je odločila, da bo šla po stopinjah svoje najmlajše hčere in na trg poslala linijo kozmetike, ličil ter drugih izdelkov za nego obraza in las.

Kris Jenner bo prihodnje mesece posvetila razvijanju lepotne znamke, ki bo vključevala izdelke za nego obraza, pa tudi ličila. 65-letnica je namreč vložila zahtevek za zaščito imen Kris Jenner Skincare, Kris Jenner Beautyin Kris Jenner Skin. To naj bi storila 10. februarja, dokumente pa je razkril ameriški urad za zaščito patentov in znamk.

Kris Jenner skrbi za svojo kožo, posega pa tudi po izrazitejših ličilih.

Vloga razkriva, da področje, ki se skriva pod tremi navedenimi imeni, obsega produkte za nego las, kot so šamponi in balzami, pa tudi izdelke za ohranjanje svežine obraza. Našteti so artikli, ki so del vsakodnevne rutine, denimo izdelki za čiščenje in vlaženje kože obraza, pa tudi toniki, laki za nohte in celo umetne trepalnice. To bi bila za Jennerjevo prva tovrstna kolekcija, v preteklosti pa je že sodelovala s Kylie Cosmetics ter KKW Fragrance. Za prvo kolekcijo je nekaj ličil ustvarila skupaj s hčerjo Kylie, v drugem primeru pa je sodelovala pri izdelavi enega od parfumov, ki jih je na tržišče poslalaKim Kardashian.

Kylie Jenner je lastnica izredno uspešnih znamk ličil ter izdelkov za nego kože.

Kris bo imela na področju, na katerega se pogumno podaja, ostro konkurenco. Te pa ne predstavljajo samo dekleta iz njene družine, ampak so na trgu zelo močne tudi druge zvezdnice, denimo Jennifer Lopez, Rihannain Carmen Electra. To leto pa se bo uporabnicam kozmetike predstavila tudi Hailey Baldwin.

Z lastno kozmetiko je želela na trg prodreti tudi Caitlyn Jenner, vendar ji znamke ni uspelo registrirati. Mnogi menijo, da je do tega prišlo zato, ker so bili njeni izdelki preveč podobni izdelkom v kolekciji njene hčere, ki se prodajajo pod imenom Kylie Skin.