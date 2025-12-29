Kris Jenner objavila fotografijo s partnerjem: 'Videti je starejši od nje'

Kris Jenner je znova navdušila s svojim mladostnim videzom. 70-letnica je objavila božično fotografijo, na kateri je pozirala ob partnerju Coreyju, ki je 25 let mlajši od nje, oboževalci na družbenih omrežjih pa so prepričani, da je zvezdnica po novem lepotnem posegu, za katerega naj bi odštela 85.000 evrov, videti mlajša od svojega partnerja.

Kris Jenner s partnerjem Coryjem. FOTO: Profimedia

"Izkazalo se je, da je Corey zdaj starejši od nje!" je zapisal eden od uporabnikov. Drug je omenil njeno 41-letno hčerko Khloé in med komentarji zapisal: "Khloé je videti enako." Nekateri so se tudi pošalili na račun Coreyjevega resnega izraza: "Tvoj fant se mora vsake toliko časa nasmehniti."

Oboževalci pravijo, da je Kris Jenner videti bolj mladostna od 25 let mlajšega partnerja. FOTO: Profimedia