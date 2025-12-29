Naslovnica
Kris Jenner objavila fotografijo s partnerjem: 'Videti je starejši od nje'

Los Angeles, 29. 12. 2025 14.57 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Oboževalci pravijo, da je Kris Jenner videti bolj mladostna od 25 let mlajšega partnerja.

Glava družine Kardashian-Jenner, Kris Jenner, je na družbenem omrežju objavila novo fotografijo, njeni sledilci pa so znova izpostavili mladosten videz 70-letne zvezdnice. Ta je pozirala ob božičnem drevesu v družbi 45-letnega partnerja Coreyja Gamblea, mnogi pa so med komentarji opozorili, da je Kris videti bolj mladostna kot njen 25 let mlajši fant.

Kris Jenner je znova navdušila s svojim mladostnim videzom. 70-letnica je objavila božično fotografijo, na kateri je pozirala ob partnerju Coreyju, ki je 25 let mlajši od nje, oboževalci na družbenih omrežjih pa so prepričani, da je zvezdnica po novem lepotnem posegu, za katerega naj bi odštela 85.000 evrov, videti mlajša od svojega partnerja.

Kris Jenner s partnerjem Coryjem.
Kris Jenner s partnerjem Coryjem.
FOTO: Profimedia

"Izkazalo se je, da je Corey zdaj starejši od nje!" je zapisal eden od uporabnikov. Drug je omenil njeno 41-letno hčerko Khloé in med komentarji zapisal: "Khloé je videti enako." Nekateri so se tudi pošalili na račun Coreyjevega resnega izraza: "Tvoj fant se mora vsake toliko časa nasmehniti."

Oboževalci pravijo, da je Kris Jenner videti bolj mladostna od 25 let mlajšega partnerja.
Oboževalci pravijo, da je Kris Jenner videti bolj mladostna od 25 let mlajšega partnerja.
FOTO: Profimedia

Praznična fotografija je nastala le nekaj dni za tem, ko je Kris na skupnih fotografijah zasenčila obe hčerki Khloé in Kylie Jenner, kjer je bila, sodeč po komentarjih uporabnikov, videti, kot da bi lahko bila njuna sestra. 70-letnica, ki sicer odkrito govori o lepotnih posegih, s pomočjo katerih ohranja mladosten videz, je nedavno dejala, da je najverjetneje edina naravna stvar, ki jo še ima na obrazu, njen nos, ki ga ni nikoli dala popraviti, Kim pa je opozorila, da ima mati tudi svoje zobe, ki so še vedno popolni.

Severina se seli iz stanovanja v luksuzno vilo

Aleksandra Prijović delila fotografijo drugorojenke

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
29. 12. 2025 16.36
Je rekla, da črno bistvo ostane očem skrito
Odgovori
0 0
jazpatipažidanamarela
29. 12. 2025 16.12
A ima na svojem trupu glavo hčere Kim?
Odgovori
0 0
MC King
29. 12. 2025 15.52
Ljubezen mu šviga iz oči.
Odgovori
+2
3 1
Dragica Cegler
29. 12. 2025 15.52
Resno novinarstvo.Ko bo kdo od teh novinarsko na bolniški,, ga brez vsake škode nadomesti osnovnošolec.
Odgovori
+5
5 0
siska55
29. 12. 2025 15.20
Ja pa ja ,da ima svoje zobe,sj ni 1 april,haha
Odgovori
+4
4 0
