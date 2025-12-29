Kris Jenner objavila fotografijo s partnerjem: 'Videti je starejši od nje'

Kris Jenner je znova navdušila s svojim mladostnim videzom. 70-letnica je objavila božično fotografijo, na kateri je pozirala ob partnerju Coreyju, ki je 25 let mlajši od nje, oboževalci na družbenih omrežjih pa so prepričani, da je zvezdnica po novem lepotnem posegu, za katerega naj bi odštela 85.000 evrov, videti mlajša od svojega partnerja.
"Izkazalo se je, da je Corey zdaj starejši od nje!" je zapisal eden od uporabnikov. Drug je omenil njeno 41-letno hčerko Khloé in med komentarji zapisal: "Khloé je videti enako." Nekateri so se tudi pošalili na račun Coreyjevega resnega izraza: "Tvoj fant se mora vsake toliko časa nasmehniti."
Praznična fotografija je nastala le nekaj dni za tem, ko je Kris na skupnih fotografijah zasenčila obe hčerki Khloé in Kylie Jenner, kjer je bila, sodeč po komentarjih uporabnikov, videti, kot da bi lahko bila njuna sestra. 70-letnica, ki sicer odkrito govori o lepotnih posegih, s pomočjo katerih ohranja mladosten videz, je nedavno dejala, da je najverjetneje edina naravna stvar, ki jo še ima na obrazu, njen nos, ki ga ni nikoli dala popraviti, Kim pa je opozorila, da ima mati tudi svoje zobe, ki so še vedno popolni.
