Kris Jenner po smrti Tristanove mame: Zlomljena sem, počivaj v miru, lepi angel

"Zelo sem zlomljena zaradi nenadne smrti Tristanove mame Andree. Moje misli, molitve in vsa moja ljubezen so s Tristanom, Amari, Dishawnom in Danielom," je na Instagram zapisala Jennerjeva. "Bila si najbolj neverjetna, predana in nesebična mama ter tako ljubeča, prijazna in čudovita babica. Kakšen blagoslov si bila za svojo družino! Pogrešal te bom, Andrea. Pogrešal bom tvoj bister duh in čudovito svetlobo. Hvala, ker si vedno molila za nas in nas na naši poti spodbujala. Počivaj v miru, lepi angel."