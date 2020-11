Praznovanje Kendall Jenner: Pred zabavo obvezen test na koronavirus

Kris Jenner se je odzvala na številne komentarje glede primernosti praznovanja, ki ga je ob rojstnem dnevu priredila njena hči Kendall Jenner. Tematska zabava, ki se je zgodila v času priljubljenega ameriškega praznika noči čarovnic, je številne zmotila tudi zato, ker nekateri povabljenci niso nosili zaščitnih mask. 64-letna Kris, ki skrbi za poslovne angažmaje svojih petih hčera ter njihovo javno podobo, je takoj stopila v bran Kendall in razložila, da so vsakega gosta pred vstopom na zabavo testirali na novi koronavirus.

''Na zabavi pri Kendall je vsak povabljenec, preden je stopil skozi vrata, prestal testiranje in tudi počakal pol ure, preden je dobil rezultate, da je negativen. Čisto vsak od njih je bil testiran, obnašali smo se resnično odgovorno,'' je v radijskem intervjuju razložila voditelju Andyju Cohenu. Dodala je, da se je testiral čisto vsak, od najožje družine do najbližjih prijateljev, ter da so storili vse, kar je bilo v njihovi moči:''Upoštevamo pravila in če ljudje komentirajo ter so ob tem kritični, tega pač ne morem nadzorovati. Nadzorujem lahko le, kako se obnašamo mi, in se ob tem potrudim, da bi storili vse, kar lahko.''