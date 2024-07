Kris Jenner razkrila, da si bo zaradi tumorja dala odstraniti jajčnike

Ameriška resničnostna zvezdnica Kris Jenner je nedavno spregovorila o težki preizkušnji, ki je pred njo. Čustvena zvezdnica je namreč nedavno po pregledu pri zdravniku prejela novico, da ima na jajčnikih cisto in tumor, zato se je po posvetu s strokovnjakom odločila, da si bo dala odstraniti jajčnike. Novico je delila tudi s svojimi šestimi otroki, z njo pa so še posebej sočustvovale hčerke, ki so tudi že same mame.

OGLAS

Resničnostna zvezdnica in podjetnica Kris Jenner je v nedavni epizodi oddaje The Kardashians razkrila, da načrtuje operativni postopek, s katerim ji bodo odstranili jajčnike, saj so zdravniki ugotovili, da ima cisto in tumor. 68-letnica je med počitnicami s partnerjem Coreyjem Gamblom v Koloradu novico delila tudi s hčerkami Kendall, Kim in Khloé Kardashian, ki so sočustvovale z materjo.

Kris Jenner je sporočila, da so ji odkrili tumor in cisto na jajčnikih. FOTO: Profimedia icon-expand

"Nekaj sem vam želela povedati, kar vam še nisem. Bila sem pri zdravniku, ki je opravil slikanje. Na jajčnikih so odkrili cisto in manjši tumor, zato sem šla še k doktorju A, ki mi je priporočal, da mi odstranijo jajčnike. Zaradi tega sem zelo čustvena, saj so prišli zelo prav, da sem lahko imela vse vas," je dejala. "To je tudi ena od stvari, ki se zgodijo zaradi staranja, in je znak, da je konec nekega življenjskega obdobja. Zapre se celotno poglavje," je še dodala mati šestih otrok, ki ima Kim, Khloé, Kourtney in Roba z zakona s pokojnim odvetnikom Robertom Kardashianom. Pozneje je bila poročena še s Caitlyn Jenner, skupaj pa imata hčerki Kendall in Kylie.