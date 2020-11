Kris Jenner slavila 65 let: čestital ji je tudi njen dragi

Kris Jenner, ena najbolj slavnih in vplivnih žensk v svetu šovbiznisa in 'mamadžerka' razvpite družine Kardashian-Jenner, je dopolnila 65 let. Ob tem osebnem prazniku je dobila ogromno voščil, eno teh pa je na Instagramu objavil tudi njen izbranec 39-letni Corey Gamble.

icon-expand Kris Jenner praznuje 65. rojstni dan. FOTO: Profimedia

Televizijska osebnost in poslovna ženskaKris Jenner je 5. novembra dopolnila 65 let. Njen izbranec, 39-letni Corey Gamble, s katerim sta skupaj že šest let, se je oglasil na Instagramu, kjer ji je čestital za rojstni dan. Ob daljšem zapisu je objavil tudi štiri njune skupne fotografije, na katerih sta oba prešerne volje. "Vse najboljše za tvoj dan, moja najdražja. Tako sem srečen in hvaležen, da te imam v življenju. Ti si najboljša mati, ljubimka in prijateljica. Pri tebi občudujem toliko lastnosti in vedno te bom razvajal in skrbel zate. V vseh teh letih sva večkrat potovala po celem svetu in najina ljubezen je še vedno resnična ... Praznoval bom zdaj in za vedno. Izjemno te ljubim, moja seksi mladenka, danes je tvoj dan, moja draga."

Na Instagramu pa je Krisin rojstni dan obeležila tudi njena hčerka Kim Kardashian West. "Mamica!!! Danes si mlada 65 let in še nikoli ni izgledala bolje! Iskreno ne vem, kako ti uspeva! Zaradi tebe življenje izgleda tako enostavno, vzgojila si šest otrok in vodila imperij, in hkrati si bila najbolj pozorna mama in najboljša prijateljica! Za vedno sem hvaležna za življenjske izkušnje, katere si nas naučila. Hvala, ker si najboljši zgled in si nam privzgojila naše delovne navade ter nam dala toliko ljubezni. Rasa te imam ne pomeni dovolj. Vse najboljše," je zapisala, ob tem pa delila črno-bele fotografije iz njunega modnega snemanja.

Za razliko od Kim pa je Kourtney pobrskala po albumu in na plano potegnila staro fotografijo, ko je bila še otrok. Ob njej pa mami voščila za praznik: "Moji mamici, šefici vseh šefov, kraljici. Vse najboljše za rojstni dan, bodi še naprej blagoslovljena z ljubeznijo, srečo in svetlobo. Za vso ljubezen, ki nam jo daješ, tvoj dan praznujemo tako, kot ti praznuješ veliko noč, noč čarovnic, božič, zahvalni dan, valentinovo in dan svetega Patrika."

Khloe pa je imela težavo pri izbiri fotografije, saj se ni mogla odločiti samo za eno in je objavila kar 10 fotografij, na katerih so ujeti trenutki, ki sta jih preživeli skupaj. Objavila je tudi daljši zapis, v katerem ni varčevala s komplimenti in samimi superlativi. "O tebi lahko rečem toliko dobrih stvari. Seznam bi se lahko nadaljeval v nedogled. Mama, vsi te imamo radi in te obožujemo!!! Ti si moja junakinja in moje srce! Vedno bolj te bom imela rada ... Vse najboljše, moja dvojčica," je med drugim zapisala.

