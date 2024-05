Kris Jenner v novem napovedniku oddaje razkrila, da so ji odkrili tumor

V novem napovedniku za peto sezono uspešnice resničnostnega šova Kardashian je matriarhinja klana Kardashian-Jenner spregovorila o rezultatih svojega nedavnega zdravniškega posveta. Kris Jenner je mogoče videti sedeti poleg svojega partnerja Coreyja Gambla, ko je delila novico s Khloé Kardashian, Kendall in Kylie Jenner. "Opravila sem pregled," je rekla 68-letnica, medtem ko je zadrževala solze. "Našli so cisto in majhen tumor." Novica je njene hčerke presenetila, 39-letno Khloe je možno videti s praznim pogledom na obrazu, medtem ko se objokani Kendall in Kylie tolažita. V prvem napovedniku ni bilo razkritih dodatnih podrobnosti, kar pomeni, da še ni znano, ali je tumor maligni. Toda njeno zdravje ni edina skrb družinskih članov.