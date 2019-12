Kris Jenner vnukinji Stormi podarila ogromno božično darilo

Kylie Jenner je odprla vrata svojega doma in posnela vlog ter pokazala, kako veliko in razkošno je njeno božično novoletno drevo. Poleg ogromnega drevesa ima samo v kuhinji še dve smrečici. Njena mama Kris Jenner pa je njo in njeno vnukinjo Stormi presenetila z velikim božičnim darilom, ki ima tudi čustveno vrednost.

Kylie Jenner je odprla vrata svojega doma in pokazala ogromno božično drevo. FOTO: Profimedia Kylie Jennerje objavila praznični vlog, v katerem je pokazala, da se v preddverju njenega doma bohoti ogromno božično drevo. Na posnetku se ji je pridružila tudi prikupna 22-mesecev stara hčerka Stormi Webster, ki jo ima iz razmerja s Travisom Scottom. Deklica je na posnetku z zanimanjem opazovala okrašeno drevo ter ostalo novoletno dekoracijo. Najbolj pa so ji bile seveda všeč figurice v obliki polarnih medvedov. 22-letna Kylie je imela na sebi praznični lasni obroč z rogovi severnih jelenov in tako dala vedeti, da jo je že zajelo praznično vzdušju. Najboljši del videa pa je, ko malo Stormi preseneti njena babica Kris Jenner. 64-letna zvezdnica je svoji predragi vnukinji podarila ogromno hišico za igranje, ki je replika tiste, ki jo je imela Kylie med odraščanjem. Na prvi pogled je videti kot prava hiša, le v miniaturni izvedbi. Domovanje ima tudi pravi hišni zvonec in balkon. Kris Jenner je Stormi podarila razkošno božično darilo – ogromno hišico za igranje. FOTO: Profimedia "Ko sem bila stara približno toliko, kot je zdaj Stormi, sem imela podobno hišo ... Kar na jok mi gre," je povedala Kylie, ki je bila nad darilom ganjena. Čustev pa ni zadrževala niti Kris, ki je dejala, da jo to spominja na obdobje, ko je bila Kylie še mala. "Rada te imam. Želim, da imaš enake spomine s svojo hčerko." Ampak to še ni vse. Kris je priskrbela tudi enako leseno pohištvo, ki ga je imela njena hčerka. Ko je Stormi vstopila v hiško, je z navdušenjem ogledovala stvari. Med drugim jo je zanimalo kuhinjsko pohištvo, posteljica in toaletna mizica, kjer se bo lahko po babičinih besedah lahko ličila. Stormi je uživala v svoji novi hišici za igranje. FOTO: Profimedia "Stormi, to vse pohištvo je bilo moje, ko sem bila majhna deklica," je rekla Kylie, ko je Stormi razkazovala hišo za igranje. Kris je prikimala: "To je bila postelja, v katero je mamica spravila svoje dojenčke ... Poglej to malo ogledalo. Tu se lahko ličiš ... Prinesti ti moramo nekaj kompletov ličil za ustnice."