Kris Jenner zaradi spolnega nadlegovanja toži njen nekdanji varnostnik

Marc McWilliams , nekdanji varnostnik Kris Jenner , mame sester Kardashian-Jenner , zvezdnico toži zaradi spolnega nadlegovanja. Toži pa tudi podjetji David Shield Security in Armor Protection Servisec Inc . ter Krisino najstarejšo hčer Kourtney Kardashian . Poleg spolnega nadlegovanja Jennerjeve je v tožbi kot razlog navedel še: spodbujanje sovražnega delovnega okolja, rasno diskriminacijo in maščevanje.

McWilliams v sodnih dokumentih, ki jih je v vpogled dobil portal Page Six, trdi, da je v času, ko je delal za Jennerjevo (kot začetek navaja maj 2017) "postal podvržen vzorcu neželenega in neprimernega spolnega nadlegovanja in tudi drugačnega nadlegovanja".Pravi tudi, da je Jennerjeva z njim vzpostavila neprimeren spolni stik, za katerega ni dobila soglasja. Podjetji, pri katerih je bil zaposlen, toži, ker ob njegovi pritožbi nista ukrepali in mu pomagali. Pritožil se je tudi službi za pravice delavcev, a brez uspeha. Med majem 2017 in septembrom 2018 naj ne bi bilo nikakršnih ukrepov zoper znano menedžerko.

Dodaja, da ga je Kris odpustila in da je pozneje začel delati za Kourtney Kardashian, pri kateri se prav tako ni počutil najbolje.

Krisin odvetnik Marty Singer je za Page Six povedal, da tako Kris kot Kourtney zanikata vse obtožbe. "Njegovi absurdni očitki so izmišljeni, in z dokazi se to lahko tudi potrdi. Kris se do njega nikoli ni vedla neprimerno." Singer je še dodal, da tudi McWilliams ni bil najbolj popoln varnostnik, saj naj bi ga večkrat ujeli, kako spi v avtomobilu, dodal je, da varnostnik nikoli ni vložil nikakršne pritožbe zoper delodajalce ali Jennerjevo.