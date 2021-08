Kristen Bell: Celotna debata o tuširanju je bila velika šala

Tema, ki je razdvojila Hollywod, tuširanje, je morda končno dobila svoj epilog. Kristen Bell , ki je z možem Daxom Shepardom začela nenavaden pogovor, je sedaj spregovorila o celotni zadevi in jo označila za veliko šalo. " Izgubila sem upanje v človeštvo," se je pošalila, potem ko je pogovor o tuširanju postal najbolj vroča tema med zvezdniki in njihovimi oboževalci.

Bellova je dejala, da je upala, da Amerika ne bo globoko brskala za podatki o tem, kdo se tušira in kolikokrat to stori. "Na svetu je toliko pomembnejših stvari, kajne?" Izkazalo se je, da se je zvezdnica krepko motila, saj so se zagreti debati med drugimi pridružili igralca Ashton Kutcher in Mila Kunis, ki sta na enem bregu zagovarjala idejo, da otrok ni treba tuširati vsak dan, ter raperka Cardi B, ki je na drugem bregu zagovarjala nujnost tuširanja. "Mimogrede, z Milo in Ashtonom smo se šalili, ves svet pa je to vzel zelo resno," je dejala 41-letna igralka, ki se ni mogla načuditi dejstvu, da je to sploh postala tema pogovora.

Spomnimo, vse skupaj se je začelo, ko sta zakonca Mila Kunis in Ashton Kutcher kot gosta v podcastu igralca Daxa Sheparda spregovorila o tuširanju svojih otrok. "Sama nisem imela tople vode, ko sem odraščala, zato se nisem pogosto tuširala," je povedala Kunisova, ki je pred prihodom v Ameriko z družino živela v Ukrajini. "In tudi ko sem dobila otroka, nisem bila nikoli tista mama, ki bi svoje novorojence vsak dan umivala," je še dodala, Kutcher pa jo je podprl in se pošalil, da otroka umijeta zgolj takrat, ko vidita, da sta umazana. "Sicer nima smisla." S povedanim se je strinjal tudi Shepard, ki je pojasnil, da vsakodnevno umivanje z milom s telesa odstrani naravna olja, ki so dobra za kožo. "S Kristen sva otroka na začetku umivala vsak dan, a sva kasneje, ko sta odrasla, nehala."