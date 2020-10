Kristen Bell in Dax Shepard tudi letos pozabila na obletnico poroke

"No, spet je tisti čas v letu. Najin običaj je, da drug drugega vprašava, ali ni bila obletnica prejšnji teden," je zapisala igralka Kristen Bell ob njuni fotografiji na Instagramu . "Ljubim te, Dax Shepard, in vedno te bom," je še dodala.

"Družina in prijatelji so naju opozorili, da sva prejšnji teden praznovala peto obletnico poroke. V resnici se ne spomniva, kateri dan je bilo to. Najbrž zato, ker svojo obljubo večne zvestobe živiva vsak trenutek," je lani zapisala na Instagramu, kasneje pa sta se spomnila, da sta v resnici poročena že šest let.

"Ko postaneš hvaležen za vsak trenutek v življenju, postanejo datumi nepomembni. Ko se zbudite ob nekom, ki je v vajin odnos vložil veliko trdega dela, ki vas spoštuje in ima veliko potrpljenja, razumevanja in hvaležnosti – to je definicija ljubezni. Vedno pozabiva na svojo obletnico in tudi to je ena od stvari, ki jih pri nama izredno občudujem,"je še dodala 40-letnica.