Kristen Bell izdala knjigo za otroke

Kristen Bell , ki je igralka, producentka ter mama, se je odločila preizkusiti tudi kot pisateljica. V sodelovanju s prijateljem Benjaminom Hartom je spisala knjigo z naslovom The world needs more purple people ( 'Svet potrebuje več vijoličastih ljudi' , op.a.). Zvezdnica poudarja, da je ob pisanju imela v glavi zgolj en cilj, ki ga najbolje opiše beseda vključevanje. ''S to knjigo smo želeli otrokom podati navodila za ravnanje, ki se nagibajo k enakosti in povezovanju,'' je povedala.

Igralka se je odločila, da bo njen literarni prvenec knjiga za otroke, saj je želela, da jo otroci in starši prebirajo skupaj: ''To je bil način, da zajamem obe generaciji in ju skupaj opomnim, kakšni so dobri ljudje in kako enostavno je postati en od njih.''Pravi, da sta tudi hčerki knjigo odlično sprejeli. Bellova ima z možem, igralcem Daxom Shepardom, dve deklici, 5-letno Delto ter 7-letnoLincoln. Pred kratkim je spregovorila tudi o izzivih, s katerimi se je soočala ob šolanju na domu in poudarila dejstvo, da je izjemno težko biti mama in učiteljica obenem.