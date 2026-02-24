Kristen Bell med vodenjem nagrad SAG ne namerava napadati Trumpa

Podelitev nagrad za igralsko umetnost, ki so bile doslej znane kot nagrade igralskega ceha SAG, bo pod vodenjem Bellove potekala brez politizacije, kar pomeni, da ne bo napadov na predsednika ZDA Donalda Trumpa , vsaj ne z njene strani. V pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP je dejala, da imajo številni močna čustva in mnenja, sama pa se zaveda, da vsi ne mislijo enako.

"Če se bom iz koga norčevala, se bom iz sebe, rahlo pa tudi iz drugih," je dejala za Variety. "Ne maram zlobnih šal, zato jih imenujem neumnosti, ker je to nekoliko bolj igrivo ime. Torej se bom norčevala iz ljudi. Lahko ste prepričani, da se bom norčevala iz ljudi, vendar nihče ne bo odšel z ranjenimi čustvi," je dodala.

"Če vas povabim na večerjo, pripravim lepo hrano. Pripravim prtičke. Rečem, da lahko imate obute čevlje. To storim, da se počutite dobrodošli, in upam, da boste imeli lepo izkušnjo. To je naloga gostitelja," je dejala zvezda komične serije Nihče si tega ne želi za AFP in zagotovila, da bo takšno tudi njeno vodenje podelitve nagrad 160.000-članskega ceha igralcev ter igralk na velikih platnih in televiziji.