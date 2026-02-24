Kristen Bell med vodenjem nagrad SAG ne namerava napadati Trumpa

Podelitev nagrad za igralsko umetnost, ki so bile doslej znane kot nagrade igralskega ceha SAG, bo pod vodenjem Bellove potekala brez politizacije, kar pomeni, da ne bo napadov na predsednika ZDA Donalda Trumpa, vsaj ne z njene strani. V pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP je dejala, da imajo številni močna čustva in mnenja, sama pa se zaveda, da vsi ne mislijo enako.
"Če se bom iz koga norčevala, se bom iz sebe, rahlo pa tudi iz drugih," je dejala za Variety. "Ne maram zlobnih šal, zato jih imenujem neumnosti, ker je to nekoliko bolj igrivo ime. Torej se bom norčevala iz ljudi. Lahko ste prepričani, da se bom norčevala iz ljudi, vendar nihče ne bo odšel z ranjenimi čustvi," je dodala.
"Če vas povabim na večerjo, pripravim lepo hrano. Pripravim prtičke. Rečem, da lahko imate obute čevlje. To storim, da se počutite dobrodošli, in upam, da boste imeli lepo izkušnjo. To je naloga gostitelja," je dejala zvezda komične serije Nihče si tega ne želi za AFP in zagotovila, da bo takšno tudi njeno vodenje podelitve nagrad 160.000-članskega ceha igralcev ter igralk na velikih platnih in televiziji.
Igralci in igralke lahko od voditeljice pričakujejo tudi pohvale. "Trdno verjamem, da ko imaš v sebi kompliment, ga moraš izreči. Natakarici moraš povedati, da ima lepe oči. Prijateljem moraš povedati, da so opravili dobro delo. Pogosto pošiljam ljudem glasovna sporočila, ko jih vidim v projektih ali na plakatu ali ko dosežejo kakršen koli uspeh. Mislim, da morajo biti komplimenti nepremišljeni in se jih mora nepremišljeno izreči," je dejala za Variety.
Bellova je podelitev cehovskih nagrad prvič vodila leta 2018, znova pa leta 2025, ko je navdušila občinstvo s svojo izvedbo pesmi Do You Want to Be an Actor? (Hočeš biti igralec) na melodijo pesmi Do You Want to Build a Snowman? (Hočeš zgraditi snežaka) iz filma Ledeno kraljestvo. Glede na to, da trenutno sodeluje pri filmu Ledeno kraljestvo III, se zdi, da bi bilo ponovno petje letos ustrezna izbira, poroča Variety.
