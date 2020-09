Kristen Bell mladoletni hčeri zalotila med pitjem brezalkoholnega piva

Kristen Bell je pred kratkim izdala, da so v njeni družini kar trije ljubitelji brezalkoholnega piva. Igralkin mož Dax Shepard je trezen že 16 let, zato si tovrstno pijačo pogosto privošči, osvežilni napitek pa obožujeta tudi obe hčeri. V spletnem pogovoru je priljubljena zvezdnica odgovorila na vprašanje, kaj je najbolj smešna stvar, ki sta jo v preteklem tednu storili njuni hčeri, 7-letna Lincoln in 5-letna Delta .

''Ko se je rodila prva deklica, sva jo dala v nosilko in se z njo sprehajala po soseski. Dax je vmes pil brezalkoholno pivo in deklica se je pločevinke dotikala in jo dajala v usta. Za najini deklici je to sentimentalna stvar. Daje jima občutek, da sta blizu z očetom,'' je razložila. Čez nekaj let sta obe ta napitek želeli tudi ob večerjah v restavracijah. Dan, preden sta pločevinki odprli med poukom na domu, sta pijačo pili tudi z očetom pri večernem obroku. ''S tem ni nič narobe, to je samo gazirana pijača. Z njima pogosto govoriva o treznosti in o tem, kako pomembno je, da očka ne pije alkohola,''je dodala.