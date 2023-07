Kristen Bell: Moji hčerki pijeta brezalkoholno pivo in ne zdi se mi narobe

Kristen Bell je z izjavo v svojem nedavnem intervjuju močno šokirala javnost. Priznala je namreč, da njeni hčerki, osemletna Delta in devetletna Lincoln, občasno pijeta brezalkoholno pivo. Sama je prepričana, da s tem ni nič narobe in da deklici to spominja na družino, saj je njun oče ozdravljen alkoholik in ga pogosto vidita piti brezalkoholno pijačo. Zvezdnica se zaveda, da to zveni precej čudno, še posebej, ko deklici v restavraciji vprašata po omenjeni pijači.

Kristen Bell je s svojim priznanjem med gostovanjem v oddaji The Kelly Clarkson Show šokirala javnost. Brez dlake na jeziku je namreč spregovorila o tem, da njeni hčerki, stari osem in devet let, občasno pijeta brezalkoholno pivo. "Vem, da se sliši noro, a Delta in Lincoln ga imata radi," je povedala. icon-expand Kristen Bell je prepričana, da ni nič narobe, če njeni mladoletni hčerki pijeta brezalkoholno pivo. FOTO: Profimedia 43-letna igralka je prepričana, da s tem ni nič narobe. "Mislim, da se jima to zdi nekaj očetovskega, nekaj družinskega," je povedala in razložila: "Njun oče je ozdravljen odvisnik, ki ima zelo rad brezalkoholno pivo. Ko sta bili mlajši, smo se velikokrat sprehajali po soseski in gledali sončni zahod. Ko ju je nosil v naročju, si je odprl pivo, zato mislim, da se jima zdi nekaj posebnega." Kljub vsemu je zvezdnica, ki je od leta 2013 poročena z Daxom Shepardom, odločena, da dekleti v javnosti ne pijeta piva. "Bili smo že v restavracijah in sta natakarje kar naravnost vprašali, če imajo brezalkoholno pivo. Takrat sem jima razložila, da ga lahko spijeta le doma," je povedala in še enkrat odločno zatrdila, da ji je vseeno, če jo ljudje zaradi tega obsojajo. PREBERI ŠE Kristen Bell se s hčerama odkrito pogovarja o drogah in odvisnosti Igralka je sicer ena tistih mam, ki je prepričana, da se je treba s svojimi otroki odkrito pogovarjati o vseh stvareh. Tako je hčerkam razložila tudi o boju njunega očeta z odvisnostjo. "Vem, da je šokantno, ampak s svojima otrokoma se pogovarjam o drogah in dejstvu, da je njun oče odvisnik, ki se zdravi. Pogovarjamo se tudi o seksu. Veliko je težkih tematik, za katere ni potrebe, da so težke, če pokažeš sogovorcu svojo ranljivost," je povedala v naslovnem intervjuju za revijo Real simple.