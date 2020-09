Kristen Bell možu čestitala za 16 let treznosti: Vse najboljše!

"Vse najboljše za 16. rojstni dan treznosti," je zapisano na papirju, katerega fotografijo je delila Kristen Bell, na drugi fotografiji pa je narisan Ron Weasly, lik iz filmov o Harryju Potterju. Tako sta sedemletni Lincoln in petletna Delta očetu Daxu Shepardu čestitala nov mejnik. Pod objavo se je Daxu žena Kristen zahvalila za ves trud in delo, ki ga je vložil v to, da je ostal trezen in da ni znova podlegel omami različnih opojnih substanc.