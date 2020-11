Kristen Bell o zasebnosti svojih hčera: Ne želim se odločati namesto njiju

Zakonca Kristen Bell in Dax Shepard vesta, kje postaviti mejo pri poseganju v zasebnost svojih dveh otrok. Zvezdnika sicer na družbenih omrežjih večkrat delita družinske trenutke, a sta se v tem času že naučila, kako zavarovati sedemletnoLincolnin petletnoDelto. V preteklosti sta že podprla kampanjo No Kids Policy, ki si prizadeva zaščititi otroke slavnih pred paparaci.