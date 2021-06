Kristen Bell po letu dni zopet videla starše v živo

Kristen je ameriški reviji februarja letos zaupala, da sta jo pandemija in njena mama, ki je medicinska sestra, naučili skrbi za druge: "Mama mi je pripovedovala zgodbe, s pomočjo katerih sem spoznala, da pomoč eni osebi v resnici vpliva tudi na ostale. Vpliva na družino, prijatelje, sodelavce. Če pomagaš eni osebi, pomagaš stotim."

Igralka je o življenju v karanteni spregovorila tudi za ameriško spletno oddajo, v kateri je dejala, da je bilo težko najti ravnovesje med delom, starševstvom in duševnim zdravjem. Kristen je razkrila, da na začetku karantene s svojim možem, igralcem Daxom Shepardom, ni govorila tri dni. "Imela sva velik prepir in zaradi tega nisva govorila tri dni in pol. Nato sva se pobotala in sedaj sva v redu."