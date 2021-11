Kristen Bell razkrila simpatiji svojega soproga: Brad Pitt in Daniel Ricciardo

Par, ki je poročen od leta 2013, se odlično pozna. Pred kratkim sta se spopadla v sklopu pogovorne oddaje Ellen DeGeneres in v izzivu petih sekund odgovarjala na vprašanja drug o drugem. Izdala sta tudi, kateri moški iz sveta zabave in športa so jima najbolj všeč.

Kristen Bell in Dax Shepard sta se pred dnevi soočila v zanimivi igri pogovornega šova Ellen DeGeneres. V kratkem izzivu sta imela na voljo zgolj pet sekund, da pravilno odgovorita na vprašanja, ki se navezujejo na partnerja. 41-letna igralka in pet let starejši soprog sta tako morala odgovoriti tudi na vprašanje o njunih zvezdniških simpatijah. Bellova je najprej odgovorila na vprašanje o moških, ki so v svetu zabavne industrije in športa všeč možu.

Dax Shepard in Kristen Bell

"Brad Pitt, voznik Formule 1 Daniel Ricciardo in tretji ..." se je zataknilo zvezdnici. Pomagal ji je Shepard in dodal, da bi sam v trojico uvrstil še Charlieja Curtisa, fitnes trenerja: "On je nekaj, kar si želim postati."

Daniel Ricciardo z nasmehom z lahkoto očara

Ob tem je poudaril, da je prav Ricciardo zasedel prvo mesto, po tem, ko si je ogledal enega od dokumentarcev o dirkalnem športu: "Nato sem postal obseden s Formulo 1 in Daniela celo intervjuval za svoj podcast, super sva se ujela. Sem se kar potrudil, dobil sem tudi telefonsko številko," je v šali pojasnil. Kaj pa zvezdniške simpatije njegove soproge? Shepard je pravilno ugotovil, da so to trije zanimivi posamezniki: Peter Dinklage iz Igre prestolov, Vincent D'Onofrio iz serije Zakon in red ter raper T. I.: "Zdaj pa poskušajte najti vzporednico, vso srečo, fantje!"

Kristen je padla na šarm igralca Igre Prestolov