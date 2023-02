Kristen Bell se s hčerama odkrito pogovarja o drogah in odvisnosti

"Vem, da je šokantno, ampak s svojima otrokoma se pogovarjam o drogah in dejstvu, da je njun oče odvisnik, ki se zdravi. Pogovarjamo se tudi o seksu. Veliko je težkih tematik, za katere ni potrebe, da so težke, če pokažeš sogovorcu svojo ranljivost," je povedala v naslovnem intervjuju za revijo Real simple. Spregovorila je tudi o življenjskih lekcijah, ki jih predaja hčeram. "Opravičiti se in izboljšati se je v naši družini pomembna stvar. Resnično spoštujem ljudi, ki naredijo nekaj narobe ali koga prizadenejo in se opravičijo."