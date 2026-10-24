Kristen Bell zaradi zakonskih izzivov in vzgoje najstnic tedensko joka

Zakonski izzivi, vzgoja najstnic in nenehna pozornost javnosti je za igralko Kristin Bell 'brutalna' kombinacija, je v nedavnem intervjuju za Bustle priznala 46-letnica. "Ne sklepajte, da je življenje zame preprosto, ker me gledate na svojih televizijskih ekranih," je opozorila zvezdnica serije Veronica Mars .

Kot je dejala, tedensko joka, za nasvete pa se obrača tudi na objave zdravnice Becky Kennedy in dr. Lise Damour , ki ju spremlja na družbenih omrežjih. Ker se zaveda, kako to pomaga, tudi sama nima težav s tem, da javno govori o težavah, s kakršnimi se spoprijem njena družina. Kot je poudarila, se vsi starši najstnikov soočajo s cikloni najstništva', zato se morajo zavedati, da v tem obdobju niso sami.

"Za dobro vseh ljudi, moramo deliti svoje umazane zgodbice, svoj sram in svoje težave. Kaj pa za lastno dobro? Moja glavna naloga je zaščititi moji hčerki," je dejala zvezdnica, ki ima z možem Daxom Shepardom 13-letno Lincoln in 11-letno Delto. Čeprav sta zakonca z veseljem delila čudne in ljubke trenutke s svojima hčerkama tudi z javnostjo, pa so se te stvari sedaj, ko sta najstnici, spremenile. Starša si predvsem ne želita, da dekleti pritegneta pozornost medijev, zato nočeta razkrivati njunih osebnih stvari.

Shepard in Bell sta se sicer v preteklosti morala soočiti tudi s kritikami na račun svoje odprtosti o vzgoji hčera. Veliko pozornosti je pritegnila izjava, da sta hčerama dala poskusiti nealkoholno pivo in da jima pustita, da preklinjata.