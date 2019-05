Kristen 'brez obrvi' dvignila marsikatero obrv

29-letna igralka Kristen Stewart je marsikoga presenetila z novim videzom, ki ga je pokazala na ob obisku modne revije kreatorske hiše Chanel v Južni Koreji.

Kot so se nekateri čudili že njenemu videzu na nedavnem dogodku Met Gala v New Yorku, kamor je prišla s svetlo oranžnimi prameni, obrvi pa si je obarvala rumeno in si jih podčrtala z belo barvo. Čeprav so jo mnogi obsodili, da je udarila mimo, ji gre priznati, da so njene barvne kombinacije delovale unikatno.