Kristen Stewart je zaročena

"Nič ni bilo dorečeno, da bo ona zaprosila mene. Me razumete? V zvezi z dvema dekletoma je težko reči, katera bo tista, ki bo storila ta korak v tej čudni igri vlog. Ne razmišljamo o vlogah na takšen način. Prevzela je pobudo in storila ta korak. Bilo je tako zelo prisrčno."

"Poročili se bova, zagotovo bova to storili," je Stewartova povedala voditelju Howardu Sternu. "Želela sem, da me zasnubi, zato mislim, da sem zelo razločno nakazala, kar sem želela, in uspelo ji je. Bilo je res ljubko, zelo dobro ji je šlo. Poročili se bova, dogaja se."

31-letno Kristen in scenaristko Dylan so prvič skupaj opazili v javnosti avgusta 2019 v New Yorku, ko so ju v objektiv ujeli med poljubom. Dekleti sta se prvič srečali na snemanju filma pred sedmimi leti.

Svojo zvezo sta na Instagramu uradno obelodanili oktobra 2019, ko je Meyerjeva objavila črno-belo fotografijo, na kateri se poljublja s Kristen.

"Poišči me pod odejo, pod katero se skrivam pred vsemi, ki nama ne privoščijo sreče," je zapisala Meyerjeva.