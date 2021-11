Kristen Stewart o napovedih, da bo prejela oskarja: Vseeno mi je

Kristen Stewart, najbolj znana po vlogi Belle v franšizi Somrak, je gostovala v podcastu Variety’s Awards Circuit, kjer je povedala, da se ne ozira na to, ali bo za filmsko upodobitev princese Diane dobila oskarja: "Vseeno mi je. Oskarji so tako smešna stvar. Veliko izjemnih filmov in predstav je, ki si jih skoraj nihče ne ogleda. To vsekakor nekaj pove o tem, kje je zbrana naša pozornost – kaj gledamo in kaj nam je mar."