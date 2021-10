Kristen Stewart na premieri nosila Chanelovo obleko

"Navdušena sem, da lahko (film) pripeljem pred domače občinstvo ... Do tega smo prišli z ogromno ljubeznijo. Četudi bi ga vsi sovražili, bi bilo nekako v redu, ker smo vanj resnično dali vse, kar smo imeli," je na rdeči preprogi povedala Stewartova, ki je za to priložnost nosila odprte sandale in Chanelovo obleko iz kolekcije visoke mode. O pokojni princesi Diani pa je še dodala:"Tako zelo jo imamo radi in želeli smo jo razumeti ... Upam, da jo imajo vsi tako radi, kot jo imamo mi."