Kristen Stewart želi svoje dekle presenetiti s snubitvijo

29-letna igralka Kristen Stewart , ki se je javnosti približala pred leti z vlogo v sagi Somrak in romanci s soigralcem Robertom Pattinsonom , je že nekaj časa v srečnem razmerju s scenaristko in pisateljico Dylan Meyer . Radijskemu voditelju Howardu Sternu je v nedavnem intervjuju priznala, da nikoli ni bila tip ženske, ki bi verjela v poroko, a se je to zaradi Meyerjeve spremenilo – zdaj je, kot pravi, pred svojo izbranko pripravljena poklekniti na koleno. Spremembo mišljenja je razložila z besedami:''Glede tega bi bila rada čimbolj racionalna, čeprav zdaj mislim, da se dobre stvari vedno zgodijo hitro. V glavi sem naredila kar nekaj načrtov, ki bi bili najbolj 'kul' na svetu ... Tega ne morem več zanikati.''Čeprav je Sternu priznala, da že ve, kako bi rada zasnubila Dylan, mu ni razkrila nobene podrobnosti.

Nadaljevala je, da je v resnici precej impulzivna in da kljub načrtom, ki jih je do zdaj skovala, še vedno ne ve, kdaj bo izpeljala snubitev. Namesto točnega datuma je postregla z zgodbo, kako sta se z Dylan spoznali ter kdaj in kako ji je izpovedala ljubezen.

''Že dolgo tega je, kar sva se spoznali, a se po najinem prvem srečanju nisva videli približno šest let. Znova sva se našli na prijateljevi rojstnodnevni zabavi. Ko sem ji prvič izpovedala ljubezen, je bilo res pozno in bili sva v nekem zakotnem baru, kjer so bili tudi njeni prijatelji. Ko so zapustili bar, sem ji rekla: ''O bog, tako močno sem zaljubljena vate. Pečena sem,.'' je povedala in dodala, da sta si z Meyerjevo v določenih zadevah izjemno podobni, spet v drugih popolnoma različni. ''Tako sva si podobni in obenem tako zelo različni ... Ona je pisateljica, genialna je.''