Tuja scena

Kristin Cavallari ne bi hodila z igralci: 'Piflarji so'

Los Angeles, 15. 11. 2025 13.36 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
2

Kristin Cavallari je v podkastu razložila, da z igralci nikoli ne bi hodila, ker so po njenem mnenju negotovi in iščejo zunanjo potrditev. Poleg tega meni, da bi zaradi igralskih obveznosti in gostovanj logistično težko uskladila urnike, kar bi predstavljalo veliko oviro za hipotetično zvezo.

Kristin Cavallari je med gostovanjem v podkastu Let's Be Honest razložila, zakaj noče hoditi z igralci. 38-letnica jih je namreč označila za skupino piflarjev. "Igralci so običajno zelo negotovi in mislim, da zato postanejo igralci, ker iščejo zunanjo potrditev." je dejala resničnostna zvezdnica.

Kristin Cavallari
Kristin Cavallari FOTO: Profimedia

Modna oblikovalka je nato delila svoje preference in spregovorila o svoji najnovejši slavni simpatiji, igralcu Brandonu Sklenarju. "Tako seksi je in je tip fanta, ki si ga želim. Ampak mislim, da je v zvezi," je dejala. Slednji je že od leta 2020 v zvezi z osebno trenerko Courtney Salviolo. "In on je igralec, jaz pa nikoli ne bi hodila z igralcem," je nadaljevala in za to okrivila njihove 'grozne' časovne omejitve. "Kar zadeva logistiko, bi bil najin urnik nočna mora in ne bi mogel ves čas biti pri meni."

Brandon Sklenar
Brandon Sklenar FOTO: Profimedia

Maja je lepotica prav tako govorila o svojem ljubezenskem življenju in dejala, da za svojega bodočega moža 'manifestira neslavno različico' 35-letnega Sklenarja ali Charlieja Hunnama.

Kristin Cavallari se je leta 2022 ločila od moža Jaya Cutlerja, s katerim sta bila poročena skoraj desetletje. Tekom zakona sta se razveselila rojstva treh otrok, zdaj 13-letnega sina Camdena, 11-letnega sina Jaxona in devetletne hčerke Saylor. Pred tem pa je bila večkrat povezana s številnimi igralci, za katere zdaj pravi, da z njimi ne bi hodila.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
aljoteam
15. 11. 2025 14.59
Še ena obskurna novica iz ZDA/VB, obesednost s anglosaksoni nima meja. Medtem ko ne dobimo osnovnih novic iz ostalih 190 držav po svetu.
ODGOVORI
0 0
mackon08
15. 11. 2025 14.02
+3
Nepomembna oseba, za razliko od igralcev.
ODGOVORI
3 0
