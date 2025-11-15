Kristin Cavallari ne bi hodila z igralci: 'Piflarji so'

Kristin Cavallari je med gostovanjem v podkastu Let's Be Honest razložila, zakaj noče hoditi z igralci. 38-letnica jih je namreč označila za skupino piflarjev. "Igralci so običajno zelo negotovi in mislim, da zato postanejo igralci, ker iščejo zunanjo potrditev." je dejala resničnostna zvezdnica.

Modna oblikovalka je nato delila svoje preference in spregovorila o svoji najnovejši slavni simpatiji, igralcu Brandonu Sklenarju . "Tako seksi je in je tip fanta, ki si ga želim. Ampak mislim, da je v zvezi," je dejala. Slednji je že od leta 2020 v zvezi z osebno trenerko Courtney Salviolo . "In on je igralec, jaz pa nikoli ne bi hodila z igralcem," je nadaljevala in za to okrivila njihove 'grozne' časovne omejitve. "Kar zadeva logistiko, bi bil najin urnik nočna mora in ne bi mogel ves čas biti pri meni."

Maja je lepotica prav tako govorila o svojem ljubezenskem življenju in dejala, da za svojega bodočega moža 'manifestira neslavno različico' 35-letnega Sklenarja ali Charlieja Hunnama.

Kristin Cavallari se je leta 2022 ločila od moža Jaya Cutlerja, s katerim sta bila poročena skoraj desetletje. Tekom zakona sta se razveselila rojstva treh otrok, zdaj 13-letnega sina Camdena, 11-letnega sina Jaxona in devetletne hčerke Saylor. Pred tem pa je bila večkrat povezana s številnimi igralci, za katere zdaj pravi, da z njimi ne bi hodila.