Kristin Cavallari o zvezi s 13 let mlajšim: Vseeno mi je za mnenje drugih

Ameriška zvezdnica Kristin Cavallari ljubi 13 let mlajšega Marka Estesa in v svežem intervjuju je povedala, da je tega ni več sram. Starostna razlika me je sprva pretresla, zdaj pa mi je vseeno, je dejala zaljubljena Cavallarijeva.

Kristin Cavallari, ameriška modna oblikovalka in televizijska osebnost, se je zaljubila v trinajst let mlajšega Marka Estesa, kar je sprva skrivala. 37-letnico je razlika v letih namreč skrbela, predvsem jo je obremenjevalo, kaj si bodo o tem mislili drugi. "Ne zanima me več, kaj si mislijo drugi – ko je prišla novica o najinem razmerju v javnost, sem bila prvič v svojem življenju 100-odstotno prepričana v to, kar počnem, in me njihovo mnenje ni skrbelo," pa je povedala Cavallarijeva v svežem intervjuju o drugačnem pogledu na svoje razmerje. To je namreč pod drobnogledom javnosti, odkar zanju vsi vedo. "Vem, da sem srečna. Vem, kakšen je Mark v resnici. Tudi moja mama je opazila očitno razliko na meni in to je tisto, kar je pomembno," je izpostavila Cavallarijeva, ki ji zaljubljenost piše na čelu.

Spoznala sta se, ko ga je Kristin povabila na svoj podkast, a ko sta se prvič srečala, "si ni niti predstavljala, da bi se med njima lahko kaj zgodilo." Potem pa jo je povabil na zmenek in kmalu sta postala neločljiva. Estes je spoznal tudi že njene otroke: "To je prvi moški po ločitvi, ki sem jima ga predstavila. In mojima otrokoma je bil všeč. Veste, kaj res mislim? Da sta moja fanta predvsem zelo vesela zame. Rada me vidita srečno."

Cavallarijeva in Estes FOTO: Profimedia icon-expand