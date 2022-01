Kristin Davis: Pojavljam se na televiziji, kjer gledalci vsakodnevno ocenjujejo moj videz

Igralka Kristin Davis ni zadovoljna s ponavljajočimi se komentarji, povezanimi z njeno zunanjostjo. Zvezdnica se je pred kratkim vrnila v vlogo Charlotte York Goldenblatt, ki jo prvič uprizorila pred več kot dvema desetletjema v seriji Seks v mestu, 56-letna igralka pa je pred kratkim za New Beauty dejala, da je sicer hvaležna, da je serija dobila nadaljevanje, a to prihaja z nekaterimi pomanjkljivostmi in slabimi stvarmi.

Ko je Kristin Davis prvič upodobila lik Charlotte York v seriji Seks v mestu, je imela 32 let. Serija se je po 17 letih od zadnje epizode vrnila na male ekrane z nadaljevanjem in nekaj spremembami v igralski zasedbi, opazna sprememba pa je tudi starost glavnih junakinj, ki se v resničnem življenju soočajo s komentarji, povezanimi z njihovim videzom in staranjem.

icon-expand Kristin Davis FOTO: Profimedia

"Govorim lahko samo v svojem imenu, a staranje na malih zaslonih je lahko stresno in dejstvo, da te nenehno primerjajo z veliko mlajšo različico sebe. Če bi živela običajno življenje, bi se počutila odlično! Sem zdrava, močna, imam triletnega sina, ki ga brez težav nosim naokrog in je vse v redu ... a, ne, jaz sem televizijska osebnost, kjer je moje telo vsakodnevno pod drobnogledom. Ta del je bil zame vedno zelo stresen in mučen. Čeprav se ozrem nazaj v svojem življenju in si rečem, da sem bila takrat videti odlično, tega v tistem trenutku nisem čutila in nisem bila tega mnenja. V tem najverjetneje nisem izjema," je povedala igralka.

Dejala je tudi, da ji poseben izziv predstavljajo fotografije paparacev, posnete na snemanju novih delov serije And Just Like That...: "Imam dneve, ko si dobesedno želim, da bi lahko obraz pomolila v vedro ledu kot Joan Crawford. Če snemamo na lokaciji, nas fotografirajo od trenutka, ko prispemo in vseh 14 ur, ko snemamo. To je v resnici kar bizarno, saj to ni moje delo in nihče na tem planetu ne more ves dan izgledati dobro. Nihče ne more sedeti pri miru 14 ur skupaj in biti videti popolno za paparace!"

Davisova pa ni edina, ki se je dotaknila kritike o videzu pred leti in sedaj. O njih je v intervjuju za revijo Vogue spregovorila tudi soigralka Sarah Jessica Parker, ki je upodobila glavni lik serije, Carrie Bardshaw. Njo so prizadeli komentarji o sivih laseh in staranju: "Toliko sovražnega govora je prisotnega, ko govorimo o staranju žensk, ki se moškim nikoli ne bi zgodili. Sivi lasje, sivi lasje, sivi lasje. Ima ona sive lase? Sedim z Andyjem Cohenom, ki ima same sive lase, ampak on je enkraten. Zakaj je to v redu, ko gre zanj?"